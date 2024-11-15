低薪女貸巨款買樓 稱病冀取消交易

【本報綜合報道】河南省鄭州一名女子自稱患有雙相情感障礙（即躁狂抑鬱症），月薪僅4,000元（人民幣‧下同，約4,320港元），卻成功透過貸款買下兩個總值近1,700萬元（約1,836萬港元）單位，其中約300萬元（約324萬港元）首期是由發展商借出。發展商周二強調正處理事件，不存在零首期就可以買樓。

孫姓女事主表示，她3月及4月前往樓盤睇樓，在銷售員勸說下分別買下兩間分別價值逾960萬元（約1,037萬港元）及730萬元（約788萬港元）單位，除了300萬元首期由發展商借出，還向銀行貸款剩餘1,400萬元（約1,512萬港元），每月需還款7萬元（約7.6萬港元），數月後驚覺自己根本無法全額還款。

買1836萬元樓 成功借錢惹疑 孫女士母親稱，女兒患有精神障礙問題，每次發病就會狂花錢，事發時正是病情最重時候，希望買樓合約能夠作廢。不少人質疑孫女士月薪太低，到底如何成功向銀行貸款，懷疑她是買樓後發現樓價下跌，於是找理由反悔。