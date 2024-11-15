破紀錄 廣州立冬未入秋 235日長夏不休

仍達30℃ 颱風伴雨僅稍降溫 廣州周三正式打破最長夏天紀錄，長達235天。雖然已經立冬，但根據目前氣溫情況，廣州仍然沒有入秋條件，今年夏季時長將延續。

廣州周三最高氣溫達30℃，晚上8時下降至24.1℃，當天平均氣溫為23.3℃。受颱風「桃芝」外圍環流影響，廣州昨今兩天有小到中雨，氣溫稍降。廣州四季日期統計比較完備的紀錄始於1961年，1994年曾創下234天最長夏季紀錄，時隔30年再次刷新紀錄。預計未來一周影響廣州的冷空氣偏弱，入秋可能性較小。

較往年早24日入夏 在氣象學上，立秋後連續5天的滑動平均氣溫少於或等於22℃，就以第一天作為秋季起始日。廣州常年（1991至2020年）入秋日為11月9日，但本年下半年來缺少高強度冷空氣進入廣東，中南部縣市尤難入秋。今夏廣州平均氣溫達26.8℃，較常年同期偏高0.8℃，為歷史同期第二高。今年廣州入夏時間為3月23日，比常年早24天。

廣州氣象部門相關負責人分析稱，在氣候暖化和快速城市化影響下，廣州極端天氣氣候事件趨多趨強，例如升溫明顯，夏季明顯變長，強對流（龍捲風和冰雹）頻繁、破壞大。中國氣象局前副局長、中國氣象服務協會會長許小峰指出，1994年的漫長夏季趨勢性不明顯，但今年夏季延長更像是趨勢性變化，需要關注。漫長夏季後，廣州今年秋冬季自然偏短，受全球變暖影響，冬季平均氣溫偏高概率增加。

多種生態勢受影響 專家表示，異常的季節和氣溫變化可能影響候鳥遷徙時間和棲息地食物供給，還會增強病媒蚊傳播登革熱病毒的能力和時長。此外，對人體健康、能源供應、種養殖業也會帶來一定影響。本報綜合報道