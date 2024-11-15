11月15日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
青島漁船沉沒兩死
【本報綜合報道】山東省青島市對出海域有漁船周二沉沒，造成兩名船員死亡，另有兩人獲救。
青島相關部門透露，出事漁船為鋼質漁船「魯青新漁60112」，沉沒原因仍在調查。另外，山東海事局當日發布航行提醒，沉沒漁船船長26.9米，船寬5.4米，各航船應注意避讓。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241115-1115_00178_028/青島漁船沉沒兩死
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc