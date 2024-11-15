兩岸國際

青島漁船沉沒兩死

【本報綜合報道】山東省青島市對出海域有漁船周二沉沒，造成兩名船員死亡，另有兩人獲救。
青島相關部門透露，出事漁船為鋼質漁船「魯青新漁60112」，沉沒原因仍在調查。另外，山東海事局當日發布航行提醒，沉沒漁船船長26.9米，船寬5.4米，各航船應注意避讓。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc