手機植軟件偷378萬判監 上訴駁回

全國98萬部中招

去年2月，多名長者報案稱發現手機在不知情下訂購了一款名為「夢網短訊」的服務，每月扣6至10元（約6.6至11港元）不等的通話費。經查，全國有98萬部手機被伺服器遠程操控，導致自動訂購增值業務。警方立即前往深圳，將伺服器控制人張偉生抓獲，並關閉伺服器。據悉，2019年，張偉生找到科技公司負責人李明，以及員工方凱，將相關惡意扣費軟件偷偷植入某公司生產的手機主機板。這些主機板賣給專門生產長者手機的廠家。