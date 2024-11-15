成都對外交流中心 投資13億揭過度裝修

通報全國整治形式主義案例 中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳，周二通報全國3宗整治形式主義為基層減負典型問題。其中，四川省成都市金牛區投資12.16億元（人民幣‧下同，約13.1億港元）的對外交流中心存在過度裝修問題。

金牛區對外交流中心建築面積多達8.22萬平方米，於2021年7月至去年12月期間興建。在施工過程中，團隊使用進口石材拼花、手工羊毛地氈及玻璃幕牆等高檔材料豪華裝修，園林綠化工程總花費697.4萬元（約753.2萬港元），智能化訊息系統造價超過1.2億元（約1.3億港元），其會議中心裝修成本每平方米高達5,489元（約5,928港元），是建造成本近兩倍價錢。成都市紀委監委已成立調查小組，將依規依紀依法嚴肅查處、追責問責。

山西縣府挪資金建地標 此外，山西省太原市清徐縣違規使用資金，維修政府辦公樓樓頂和興建廣場景觀裝置。清徐縣投資5.9億元（約6.4億港元）建設縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程，期間違規將縣政府綜合辦公樓仿古屋頂及外立面塗裝，並展開政府綜合辦公樓亮化工程，實際支出1,193萬元（約1,298萬港元）。同時，項目還在城市廣場建設多處景觀裝置，包括一座銀色蓮花雕塑、一座景觀石、一處地雕、多棵仿真椰子樹，實際支出1,305萬元（約1,420萬港元）。有網民周二晚發影片稱，廣場上的仿真椰子樹正連夜拆除。

貴州反覆現佔耕地造景 另一邊廂，貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市侵佔耕地挖湖造景整改存在形式主義，問題反覆發生。對於中央有關部門通報的問題，相關省級職能部門推動整治不夠，對基層整改工作指導督促不力等問題。通報要求從管理源頭和制度層面解決問題，確保整改到位，防止反彈回潮。同時防止「一刀切」、「擴大化」，避免滋生新的形式主義，造成新的浪費。本報綜合報道