珠海撞人疑屬新車 案發前1日取走

【本報綜合報道】廣東省珠海市香洲區體育中心周一晚發生樊姓男子駕車撞人事件，造成近80人死傷。網傳消息指，肇事越野車疑為施襲者案發前不久購入，案發前一天才取車。案發後，省委、省政府成立由省委常委、常務副省長張虎任組長的工作組處置善後。當地已要求各社區開展統計區內「八失人員」和「三低三少」人員。公安部周三開會要求部署動態消除隱患，嚴防發生極端案件。

社區開展隱患人員排查 車輛經銷商銷售員稱，作案越野車為2024新款，售價約20萬人民幣（約22萬港元），銷售員又稱車主是貸款購買。針對事件，公安部要求做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴等各類矛盾糾紛排查化解，精準有效為群眾排憂解難，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。同時，進一步嚴密社會面整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提高見警率、管事率和震懾力、控制力。

深圳市公安局反恐怖工作支隊周二在微信公眾號發文，教導遇到車輛衝撞恐怖襲擊時逃生，主要有「躲、避、擲」三種技巧。其中，「擲」是把隨身攜帶的物品擲向該車輛的擋風玻璃，干擾對方。