哥國3噸金礦被盜採 欠保護華企提仲裁

未達安全協議 武裝民兵仍非法佔據 美國《華爾街日報》周三報道，販毒集團奪取中國紫金礦業在哥倫比亞武里蒂卡金礦大量礦道，去年非法礦工盜取超過3.2噸黃金，總值兩億美元（約15.6億港元）。紫金礦業證實，武里蒂卡金礦周邊長期存在非法採礦，因哥倫比亞未能根據國際條約義務提供全面的安全保護，已向世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）提出仲裁請求。

武里蒂卡是哥倫比亞最富有金礦，目前在一個名為海灣幫（Gulf Clan）組織支持下，約2,000名非法礦工佔據約60%隧道。海灣幫是一個約有7,000人的武裝民兵組織，他們沿着通往美國的路線販運可卡因和組織偷渡。在武里蒂卡及哥倫比亞其他地方，非法礦工從海灣幫獲得進入礦道的途徑及設備。

企業暫保最深處部分 金礦中最豐富、最深部分仍掌握在紫金礦業手中。紫金礦業在礦山及加工中心大約有4,500名工人，每天開採約4,000噸岩石，平均出產53磅黃金。

有哥倫比亞政府官員表示，近年來在金價不斷創歷史新高推動下，南美洲非法金礦開採活動擴大。今年金價上漲30%，至每安士約2,600美元（約兩萬港元）。礦工把挖泥機和挖土機開進叢林，引發了與原住民的衝突。礦工也使用汞從岩石中分離黃金，污染多個國家的亞馬遜雨林部分地區。

前年起警力不足肇禍 紫金礦業指，公司控股的大陸黃金2020年3月完成收購武里蒂卡金礦後，即與哥倫比亞政府有關部門簽署安全保衞協議，以保障礦山安全。2022年下半年以來由於警力不足，非法採礦事件大幅增加。由於歷史原因以及現場條件制約，武里蒂卡金礦被非法採礦組織控制和盜採淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來一定損失，損失資源確切數量尚需核實。在軍警、安保人員及項目員工共同努力之下，礦山雖然受到非法採礦影響，但安全仍處於可控狀態，截至本年三季度末已產金7.5噸，完成全年8.6噸產量計劃的87%。本報綜合報道