改善加薩人道期限屆滿 美未擬削對以軍援

多個國際組織發聯合報告指未達標 美國上月要求以色列30天內改善巴勒斯坦加薩地帶人道主義狀況，否則可能縮減軍事援助，期限前天屆滿。縱使多個國際組織當天發表聯合評估批評以色列未能滿足美方大部分要求，美國國務院同日僅稱，目前未評估以色列有否違反法律，卻認同以方需繼續加強人道主義援助。

美國國務卿布林肯及防長奧斯汀10月13日曾去信以色列，要求以方由即日起30天時間之內，增加加薩人道主義援助，包括每天允許至少350輛貨車經過境點進入加薩，以及容許居住接壤埃及邊境馬瓦西的巴人能夠向內陸遷移等。上述信件引用美國法例，可禁止向阻礙美國人道主義援助的國家提供軍援。

就在期限屆滿當天，包括樂施會及救助兒童會在內總共8個國際援助組織發表聯合報告批評，在美國19項要求當中，以色列僅遵守其中4項，沒有履行餘下15項。報告更指摘，以方不僅沒有回應美方要求，甚至在加薩北部等地採取嚴重惡化當地局勢行動，目前形勢比一個月前更加嚴峻。

美稱待評估 不會就此放行 談及以色列有否遵守美方要求時，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）提到，此刻還未評估以色列有否違反法律，不過不會就此放行，並說：「我們希望看到改善整個人道主義局勢，我們認為其中一些舉措創造繼續進步條件。」

與此同時，美國總統拜登同日在白宮會見來訪的以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）時提及，他與對方擁有深厚友誼：「你知道，我對以色列承諾是無法更改。」赫爾佐格之後強調，以方首要目標是救回被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯擄走人質，獲拜登回覆：「我同意。」除了與拜登見面，赫爾佐格周一亦在華盛頓出席聚會。他當時提到，以色列政府認為美國總統當選人特朗普是和平與合作倡導者，是國家偉大朋友。

沙特挺伊朗 華稱支持互信 另外，沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼日前警告以色列不要攻擊伊朗，譴責以方在加薩行動是屠殺。中國外交部發言人林劍昨天稱，沙特與伊朗實現歷史性和解一年多來，雙方關係不斷取得積極進展，中方對此表示歡迎，也為沙伊付出努力表示讚賞。他強調中方將一如既往地支持沙伊相向而行，增進互信，實現持久睦鄰友好。本報綜合報道