厄瓜多爾囚犯打鬥 15死14傷

【本報綜合報道】厄瓜多爾周二表示，最大監獄有囚犯打鬥，至少15人死亡，14人受傷。

事發的監獄位於瓜亞基爾，監獄官員指士兵及警察到場控制。上空有直升機盤旋監視。部分囚犯親屬在監獄外等候消息。有關監獄經常發生騷亂及嚴重流血事件，2021年的一宗造成119名犯人死亡。