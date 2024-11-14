11月14日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月14日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
厄瓜多爾囚犯打鬥 15死14傷
涉事監獄經常發生騷亂及嚴重流血事件。
【本報綜合報道】厄瓜多爾周二表示，最大監獄有囚犯打鬥，至少15人死亡，14人受傷。
事發的監獄位於瓜亞基爾，監獄官員指士兵及警察到場控制。上空有直升機盤旋監視。部分囚犯親屬在監獄外等候消息。有關監獄經常發生騷亂及嚴重流血事件，2021年的一宗造成119名犯人死亡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241114-1114_00180_027/厄瓜多爾囚犯打鬥--15死14傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc