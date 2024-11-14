呂特訪法晤馬克龍 斥俄中朝伊合作成威脅

在與馬克龍會談之前，呂特提到北韓和伊朗軍事援助俄羅斯帶來的危險，又指中國支持俄羅斯經濟及其國防工業，在世界舞台上擴大其影響力。他認為，俄羅斯與北韓、伊朗、中國的合作不僅威脅歐洲，還威脅印太和北美的和平與安全。他指出，必須重新承諾繼續堅持，他們要做的不只是讓烏克蘭繼續戰鬥，而是向烏提供改變衝突軌迹所需的支持，從而提高俄羅斯總統普京威權威脅的成本。

承諾繼續援烏 供付戰機

馬克龍表示，只要有必要，他將繼續推動向烏克蘭提供援助。他認為，這是通往和談的唯一途徑，屆時不能在沒有烏克蘭人的情況下，在烏克蘭問題上作出任何決定；也不能在沒有歐洲人的情況下，在歐洲問題上下決定。法方承諾，將在明年中或之前向烏交付6架幻影2000戰機。