呂特訪法晤馬克龍 斥俄中朝伊合作成威脅
【本報綜合報道】北約秘書長呂特上任後首度訪問法國，周二與總統馬克龍會談。呂特警告，俄羅斯與中國、北韓、伊朗日益增加的經濟和軍事合作，正威脅歐洲、印太和北美地區。
在與馬克龍會談之前，呂特提到北韓和伊朗軍事援助俄羅斯帶來的危險，又指中國支持俄羅斯經濟及其國防工業，在世界舞台上擴大其影響力。他認為，俄羅斯與北韓、伊朗、中國的合作不僅威脅歐洲，還威脅印太和北美的和平與安全。他指出，必須重新承諾繼續堅持，他們要做的不只是讓烏克蘭繼續戰鬥，而是向烏提供改變衝突軌迹所需的支持，從而提高俄羅斯總統普京威權威脅的成本。
承諾繼續援烏 供付戰機
馬克龍表示，只要有必要，他將繼續推動向烏克蘭提供援助。他認為，這是通往和談的唯一途徑，屆時不能在沒有烏克蘭人的情況下，在烏克蘭問題上作出任何決定；也不能在沒有歐洲人的情況下，在歐洲問題上下決定。法方承諾，將在明年中或之前向烏交付6架幻影2000戰機。
獲提名做歐盟下任外交與安全政策高級代表的愛沙尼亞前總理卡拉斯，周二出席歐洲議會的確認提名聽證會，她指中國支持俄羅斯，影響了俄烏戰事的形勢，因此歐盟應向中國清楚表明，支持俄方將付出代價。
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