美日韓再聯合演習為期3天 震懾平壤

北韓早前試射新型洲際彈道導彈後，美國、日本及南韓昨日起一連3天舉行聯合多域演習震懾北韓。演習代號「自由之刃」，為本年內第二次舉行。

南韓派出神盾驅逐艦西厓柳成龍號、忠武公李舜臣級驅逐艦、P3海上巡邏機、F35A和F15K戰機參加演習。美國出動核動力航母喬治華盛頓號、神盾驅逐艦希金斯號、導彈驅逐艦麥克坎貝爾號、P8海上巡邏機和F35A戰機等。日本計劃派出神盾驅逐艦羽黑號、P3海上巡邏機、F15J和F2戰機等。

濟州以南公海舉行 南韓聯合參謀本部指，演習地點為濟州島以南公海。演習期間3國將實施第五代戰機空中演習、海上反導、反潛作戰、防空作戰、海上攔截、網絡防禦等演練。

美國空軍周二宣布，作為現代化戰略一部分，部署在南韓等關鍵地區的A10攻擊機將於2025財政年度起退役，轉而推進第四代戰鬥機升級、並加強第四代和第五代戰機整合。

聲明指，美國空軍現代化努力旨在通過最先進飛機，確保包括朝鮮半島在內的印太地區的和平與穩定，並重申美國對美韓聯盟鋼鐵般堅定安全承諾。

美國第7航空軍司令兼駐韓美軍副司令艾佛森強調，透過在太平洋地區引進先進第四代和第五代戰機，例如升級版F16、F35和F15EX，正在戰區顯著增強整體空戰能力。本報綜合報道