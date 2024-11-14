重回白宮辦公室 賀錦麗稱工作繼續

工作人員為賀錦麗歡呼，高呼「MVP」。賀錦麗發表講話說：「聽着，我們做的是任何人能夠做到的最好工作，就是全心全意為人民、公眾服務、振奮民眾，因為我們知道我們有能力當我們做這些工作時，我們就會有所改變，你們每天都在做這些工作，我非常感激你們每一個人。所以一起回去工作吧，因為我們還有工作要做。我送上我所有的愛和感謝。謝謝大家。」她將與總統拜登舉行午餐工作會議，預料討論政府過渡安排。