重回白宮辦公室 賀錦麗稱工作繼續
【本報綜合報道】美國副總統賀綿麗在大選落敗後，周二重回副總統辦公室，獲數百名工作人員鼓掌迎接。賀錦麗感謝眾人，強調要繼續全心全意為公眾服務，當下仍有很多工作要做。
工作人員為賀錦麗歡呼，高呼「MVP」。賀錦麗發表講話說：「聽着，我們做的是任何人能夠做到的最好工作，就是全心全意為人民、公眾服務、振奮民眾，因為我們知道我們有能力當我們做這些工作時，我們就會有所改變，你們每天都在做這些工作，我非常感激你們每一個人。所以一起回去工作吧，因為我們還有工作要做。我送上我所有的愛和感謝。謝謝大家。」她將與總統拜登舉行午餐工作會議，預料討論政府過渡安排。
參院民主黨領袖籲黨友反思
參議院民主黨領袖舒默周二鼓勵黨友，強調贏下關鍵搖擺州的參議院議席，證明參議院民主黨人為造福美國人民所做的工作令人難以置信地好。他呼籲黨友對話，反思成功和不足之處。
參議院共和黨領袖麥康奈爾則提醒黨友，必須要在任期結束前延長聯邦政府的撥款。
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