美政府換屆首日 料即處理非法移民

【本報綜合報道】英媒周二引述消息指，特朗普將在上任美國總統首日，宣布一系列加強對非法移民執法的行政措施。

或進緊急狀態撥款建牆 消息指，特朗普將簽署兩項行政命令，其中一項涉及加強境內執法，首先驅逐犯下重罪和無法再合法逗留的非法移民，但亦不會限制遣返其他人；而有份聲援巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、違反學生簽證的留學生，亦可能會被優先驅逐。

消息指，移民部門進行遣返時，將可動用軍機及尋求其他政府機構協助。至於另一項行政命令將涉及邊境安全，在美墨邊境增派國民警衞軍，並就非法移民問題宣布全國緊急狀態，以釋放資金興建邊境圍牆，預料亞利桑那州會是優先興建地點。

消息又指，特朗普將叫停拜登政府臨時「假釋」計劃，不再容許偷渡客申請合法入境和工作；而假釋身份過期的人，如果自願離境，將可重新申請合法入境，不會受罰。另外報道指，特朗普亦會與墨西哥討論恢復要求非墨西哥籍的尋求庇護者，在美國審理申請期間留在墨西哥。