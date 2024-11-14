新聞主持海格塞斯 獲提名美防長惹議

馬斯克拉馬斯瓦米領導效率部 聯邦機構重組 美國總統人當選特朗普勝選一周後，第二個任期的政府內閣已具雛形。特朗普周二出人意料地宣布，提名霍士新聞節目主持人海格塞斯（Pete Hegseth）為下任國防部部長，領導130萬名現役軍人。知名企業家及主要捐助者馬斯克、拉馬斯瓦米將聯手領導新設的政府效率部，重組聯邦機構。

特朗普在聲明中盛讚海格塞斯強悍、聰明，是美國優先的忠實信徒，在他掌舵下美軍將再創輝煌，美國永不退縮。海格塞斯生於明尼蘇達州，普林斯頓大學畢業，擁有哈佛甘迺迪學院的公共政策碩士學位。他在2014年開始擔任霍士新聞節目主持人，但最為人所知是在2019年，為涉及在伊拉克犯下嚴重戰爭罪行的海豹突擊隊軍士長加拉格爾（Edward Gallagher）辯護。加拉格爾最終獲判無罪，特朗普推翻對加拉格爾降職的懲罰命令，並把時任海軍部長革職。

退役軍人 曾任步兵少校 海格塞斯是明尼蘇達州陸軍國民警衞軍步兵少校，曾派駐阿富汗、伊拉克等地。他在今年6月出版新書中主張，下任總統須改革國防部領導層，才可保衞國家和擊敗敵人，並指女性軍人會降低軍隊戰鬥力。由於共和黨控制了參議院，預料海格塞斯的提名會獲得通過。

美國國防部部長雖然有文官任職傳統，但仍會選擇在軍事領域或有較高地位的領導人或企業高管擔任。海格塞斯是一個非傳統選項，他支持不干涉主義的「美國優先」外交政策。儘管他從美軍退役但國防經驗不足，令人擔心他能否勝任。有分析指出，選擇海格塞斯反映特朗普長期以來的人事安排偏好，他的根深柢固保守思想，正合不滿國防部多元化和包容政策的特朗普心意。

沃爾茲將任國安顧問 此外，佛羅里達州眾議員沃爾茲（Michael Waltz）將任國家安全顧問，前國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）出任中央情報局（CIA）局長，前白宮內閣秘書麥金利（William McGinley）為白宮法律顧問，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）為國土安全部部長。

特朗普把政府效率部形容如二戰時研發出原子彈的「曼哈頓計劃」，馬斯克和拉馬斯瓦米將為拆解官僚機構鋪路，削減多餘監管及浪費支出，並重組聯邦機構。兩人的工作將於2026年7月4日前結束，作為當天美國《獨立宣言》簽署250周年送給美國的禮物。擁有社交平台X的馬斯克在選舉大力支持特朗普，拉馬斯瓦米是製藥公司的始創人，退出共和黨總統候選人提名之後，支持特朗普。本報綜合報道

美國政府效率部將由馬斯克領導。 特朗普內閣人選名單（正式宣布） 拉馬斯瓦米將削減多餘的政府監管。 特朗普將入主美國白宮。 特朗普