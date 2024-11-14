懷孕代母血值不合格 代孕機構棄用拒負責 當局調查

內地一名女子今夏親赴四川省成都市代孕，獲安排前往貴州省貴陽市接受移植。由於血值不過關，她遭到代孕機構放棄，返回老家後發現自己懷孕，一度面臨無錢墮胎困境，現已終止妊娠。事件曝光後，成都市武侯區及貴陽市觀山湖區衞生健康局日前表示正調查事件。

28歲女子小娟（化名）縱使剛完成生育，由於缺錢，在他人介紹下8月決定前往成都代孕，獲某代孕機構安頓住在武侯區宿舍之內，之後獲安排前往貴陽接受移植。當完成後，她接受檢查，其血值不合格，最終被代孕機構趕回家。

然而，小娟返回老家後發現自己已經懷孕，代孕機構拒絕給予處理方案。她只好借錢前往成都，再次暫居宿舍。她指自己無錢無法安胎產子，甚至難以回家，卻不能墮胎，理由是：「我如果打胎，他們（代孕機構）就不承認（胎兒）是客戶的，不會給打胎錢。」她提到代孕機構希望其可以先回老家生下孩子，經親子鑑定證實屬於客戶就會要回，卻未作任何承諾，如今陷入困境。

涉事女子已終止妊娠返家 事件經連日發酵後，貴陽市觀山湖區衞健局上周五稱，正調查核實診所依法執業情況，暫不清楚進展。成都市武侯區衞健局上月亦指，局方會與有關單位調查相關醫療機構，如查明違法會依法依規嚴肅處理。在成都當地派出所上月介入，再加上相關部門協助，小娟獲安排入住賓館，同時做完終止妊娠手術，已平安返回老家。

代母亦違法 維權途徑有限 有律師提醒，在此事中無論代孕女性、代孕機構或客戶行為均屬違法。由於代孕行為本身並不合法，代孕女性維權途徑非常有限。如代孕女性在代孕途中受到身體傷害或其他權益侵害，可向公安機關報案，追究相關責任人刑事責任；或通過民事訴訟方式，要求相關責任人承擔民事賠償責任。然而，在實際操作中，維權難度較大，且代孕女性自身也需要承擔一定的法律責任。本報綜合報道