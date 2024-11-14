逾5.8萬陸客 申赴金馬旅遊簽注

【本報綜合報道】福建公安廳出入境管理局9月27日宣布，恢復受理福建居民到金門個人遊及團體旅遊申請。國台辦昨日表示，截至上月31日，共受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請逾5.8萬人。而今年截至本周一，經小三通到訪金門旅遊的大陸旅客破萬，共10,183人。

今年經小三通訪金門陸客破萬 據出入境管理部門統計，受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請人數當中，赴金門申請約5.4萬人，赴馬祖申請逾4,000人。同期赴金、馬旅遊人數約5,000人。國台辦發言人朱鳳蓮表示，數據表明大陸居民赴金、馬旅遊熱情較高，大陸將按照既定工作安排，繼續推進大陸居民赴島內團體旅遊。至於申請旅遊簽注和實際旅遊人數出現落差，是因簽注有效期為半年，大陸居民可先申請，等到有空時再成行。

金門觀光處周二發新聞稿表示，上周六有近170名陸客以「活動+旅遊」模式到訪金門參與草地餐車音樂節等活動。據統計，當日共有1,475名陸客前往金門，創下自9月27日以來陸客單日赴金人數新高。金門縣觀光處長許績鑫表示，將持續整合資源推動當地觀光，進而促使旅遊業永續發展。