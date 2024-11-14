國台辦：殲35A屬保護 免台獨威脅

【本報綜合報道】國台辦發言人朱鳳蓮昨駁斥殲35A戰機威脅台灣的論調，她指大陸在航空航天及國防領域的成果和實力，對台灣而言是堅實、巨大的保護，使其免於「台獨」分裂和外來干涉的嚴重威脅。朱鳳蓮又反駁賴清德稱要強化守護海疆的言論，指台灣是中國一部分，沒所謂的海疆，批評賴清德當局蓄意「備戰謀獨」，注定失敗。

有指台積電已答應美方從周一開始暫停向中國客戶供應部分晶片，朱鳳蓮批評美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是以台遏華。她指摘民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一味隨美起舞搞「脫鈎斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置愈來愈多的人為障礙，最終損害的是島內企業利益。

稱樂見兩岸青年走近 談到馬英九基金會日前宣布邀請北京大學、清華大學等7所大陸高校師生訪台，朱鳳蓮表示，陸方一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年常來常往、走近走親，希望大陸師生訪問團能順利赴台交流。有聲音希望未來能見到台灣航天員參與大陸航天事業，朱鳳蓮稱只要兩岸關係好，相信在相關太空實驗和探索中，一定會有台灣同胞參與的空間。