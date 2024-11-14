美媒：華正研發航母核動力推進系統

【本報綜合報道】美國傳媒周二引述衞星圖片和分析認為，四川省山區一個核電發展項目，實際上是為大型水面軍艦研發的核動力推進系統原型，表明中國正推進建造首艘核動力航空母艦。若然屬實，中國有望成為繼美國和法國之後，全球第3個擁有核動力航母的國家。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院人員原本懷疑，位於樂山市夾江縣木城鎮的「龍威」核電發展項目，可能生產武器級核材料鈈或氚。但通過衞星圖片、項目標書、人事檔案及環評報告發現，該反應堆位於由中國核動力研究設計院管理的909基地，而負責航母研發的中國艦船研究設計中心在核動力發展項目下，採購用於大型水面軍艦的核反應堆設備。

環評報告稱屬機密級別 在2020年至去年間拍攝的衞星圖片顯示，核反應堆設施附近房屋被拆除之後，建設與反應堆相連的取水設施，而蒸汽鍋爐和渦輪泵的存在亦顯示，項目涉及一個具備次級回路的壓水式核反應堆。

另外，一份環境影響評估報告稱「龍威」項目是與國防相關的建設項目，屬於機密級別，也印證有關項目的重要性。