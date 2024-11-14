中菲續爭議 解放軍海空兵力 黃岩島戰備警巡

與澳防長會面 菲斥華施壓逼棄南海主權 中菲在南海的主權爭議愈演愈烈之際，解放軍南部戰區昨日組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊區域展開戰備警巡，強調是戰區部隊依法展開的巡邏警戒活動。

菲律賓國防部部長特奧多羅周二在坎培拉，與澳洲國防部部長馬爾斯會面。特奧多羅表示，中國正加強對菲律賓施壓，要求放棄在南海的主權要求，稱菲律賓是中國侵略行為的受害者。自去年8月以來，菲澳國防部部長已第5次會談，雙方均關切中國在南海頻繁的軍事活動。中國外交部同日稱，每一次中菲海上爭議升級，都是因為菲方侵權挑釁引起，中方不得不回應。如菲方不再侵權挑釁，海上局勢就不會再起風波。

中國海警船上月12日在南海仙賓礁一帶攔截多艘菲律賓漁船，漁船被迫離開。來自菲律賓巴拉望島奎松市漁民聲稱，與其他漁民出海捕魚時在離仙賓礁約48公里遇上一艘中國海警船攔截，對方鳴笛警告並用強光照射。兩艘中國海警快艇之後逼近並與漁船碰撞，中方人員命令眾人轉向離開。

上月仙賓礁菲漁民遭驅離 漁民補充，仙賓礁海域周圍陸續出現約15艘中方船隻，卻未見到菲律賓公務船或軍艦。菲律賓武裝部隊西部軍區司令部司令小托雷斯（Alfonso Torres Jr.）稱將調查事件，並與相關執法機關協調，採取適當行動。

帛琉稱華船入專屬經濟區 此外，帛琉總統聲稱，中國船隻再次進入帛琉「專屬經濟區」是違反主權行為，帛琉方面已經舉旗警告，但中方船隻仍然不斷派船進入。中國外交部發言人林劍昨日表示，不了解有關情況，強調中國是負責任國家，一貫依法依規展開遠洋漁業和海洋科學研究活動。本報綜合報道