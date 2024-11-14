傳英媒記者直擊報道 遭自稱中國公民阻撓

【本報綜合報道】廣東省珠海市香洲區體育中心周一晚發生越野車撞人事件，造成至少35人死亡、43人受傷，62歲樊姓男司機行兇後持刀自殘送院，現場血漬至昨日已清理完畢，有民眾到來獻花悼念死者。有英媒記者前日在現場報道時遭自稱中國公民的男子阻撓和推擠，試圖迫使其離開，有網民批評男子的行為。

當記者到達現場時，只有保安人員在事發體育中心的柵欄後面走動，他們被命令監視記者。其中一名保安走近問「你們是記者嗎」，記者反問為何想知道時，對方回答稱「只是為了了解情況」。該保安和一名同事給記者拍了照片，開始打電話並持續觀察記者的動向。有路過民眾望向事發現場，亦有十多人留意起記者，其中一名婦女向其他人喊道「看，外國人，外國人」，之後與她同行的一名男子咄咄逼人打斷記者報道，抓住對方並大喊大叫。

闖入鏡頭 要求停止拍攝 闖入鏡頭的中年男子問記者「你有採訪證嗎」，記者反問對方身份時，男子說他是中國人，要求記者不要拍攝。記者則質疑男子是當局派來，又稱他沒權力打擾，更表示要叫警察。

有網民認為記者想抹黑中國，亦有人認為有問題可以報警，「無腦愛國很無語」，「拜託不要總喜歡代表中國人」。