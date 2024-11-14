35死車禍 珠海撞人通報兩版本 突刪離婚訴訟背景

一度稱不滿財產分配 昏迷下查出動機惹疑 廣東省珠海市香洲區體育中心周一晚有越野車衝撞人群造成嚴重傷亡，樊姓男疑犯自殘送院，但警方前日才通報死傷人數。有網民發現，警情通報有兩個版本，舊版本有關疑犯不服離婚財產分配訴訟而犯案的陳述疑刪去，引發議論。珠海市委常委會昨召開會議，要求抓緊傷者救治和案件處置等工作，從源頭上加強風險防控。

警情通報指，初步查明事件是疑犯對其離婚後財產分割結果不滿而引發，對他涉嫌以危險方法，危害公共安全罪立案偵查，並依法刑事拘留。

傳院方資訊 指疑犯無昏迷 但有網民稱，警方之前曾發布不同版本的通報，新版刪去「經查，疑犯近年與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟，疑犯不服判決結果提起再審，目前案件正在再審審理過程中」的陳述，此舉原因引起猜測。

此外，網傳疑似疑犯入院的病例資料，顯示病人名為「樊維秋」，已離婚且無業，自殘致頸部、胸部多處出血，但「無昏迷」、「無呼吸困難」、「精神狀態一般」。但警情通報則指疑犯昏迷，沒法接受警方訊問。有網民質疑昏迷之說，又質疑作案動機是疑犯主觀因素，當局如何在他昏迷的情況下查明。

珠海市委常委會事後召開會議，指此案性質極其惡劣，後果極其嚴重，教訓極其深刻。會上要求千方百計搶救傷者，最大限度減少因傷死亡或致殘；用心用情做好遇難者家屬安撫善後工作，做好傷害賠償、困難救助等事宜；並徹查案件原因，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪，及時向社會公布調查結果；同時要聚焦維護公共安全，做好航展現場等人員密集場所的風險隱患排查整治；做好各類矛盾糾紛排查化解，注重加強對困難群眾的救濟幫扶。

暫停集體活動 包括廣場舞 慘劇發生後，珠海不少小區發通知，為保障小區及周邊環境的公共安全和秩序，近期暫停一切群眾聚集的集體活動，例如廣場舞。原定本月23日在深圳舉辦的大型跑步活動「The Color Run」，突然在各訂票網站上顯示「暫停」接受報名，有參加者亦收到退款通知，原因未明。本報綜合報道