承諾終戰與和平 特朗普面臨考驗

今次美國大選，以密歇根州迪爾伯恩市（Dearborn）為基地，美國阿拉伯裔及回教選民在「阿拉伯美國人支持特朗普」的組織大力宣傳推動下，估計有不少該類選民今屆轉為支持特朗普，使他在該搖擺州得勝。

倘失信必遭唾棄 特朗普政府上一任時偏袒以色列，對巴勒斯坦及整體阿拉伯回教人士極不友善，例如把特拉維夫的美國大使館遷往耶路撒冷，承認以色列佔領敍利亞的戈蘭高地及以色列可拓展約旦河西岸移民區。不過，到了拜登政府掌政，上述情況不但無改變，更變本加厲支持以色列在加薩的種族滅絕侵略及入侵南黎巴嫩。這使原本整體上在2020年支持民主黨的美國阿拉伯裔及回教選民非常不滿，到了宣布賀錦麗成為總統候選人的民主黨全國代表大會中，民主黨更安排猶太助選組織代表上台，但拒絕阿拉伯及回教選民組織有同等機會。

與此同時，特朗普及其助選團隊卻主動多次接觸密州的阿拉伯裔及回教代表，其懇切態度被認為是兩黨過去從來未有過。特朗普在溝通中承諾若他掌權，會以最終建立以色列及巴勒斯坦兩國為基礎，以終止中東戰爭及保證和平，特氏更令他們相信即使他接受以色列以西耶路撒冷建都，也不排除巴國可以東耶路撒冷為首都。

最有趣的是，整體美國回教選民認為他們看重家庭、宗教及傳統價值的教育，跟共和黨立場接近，反而民主黨的性開放多元價值觀不可接受。更且，他們憎恨美國總統拜登和國務卿布林肯表面上一次又一次譴責內塔尼亞胡的戰爭罪行，但毫不加以阻止，這使他們懼怕賀錦麗當選只會延續4年現時支持以色列的種族滅絕路線，相反希望特朗普更能牽制內氏政權。另方面，美國回教選民也不滿拜登政府的好戰為他們帶來通脹壓力，就連雞蛋的價錢現時也比4年前漲了超過100%。

當前最重要的問題是，有甚麼可保證特朗普及其團隊可實踐承諾終止戰爭及帶來和平繁榮？不過，為了勝選，特朗普的確作了承諾，他的疑難是，若果俄烏及巴以的終戰無法達成，他的4年管治真會是拜登政府的延續，到時美國的國力及國際公信力只會更弱，特朗普和共和黨均會受支持者唾棄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻