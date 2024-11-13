黎巴嫩傳呼機爆炸案 證無關台廠

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨成員的傳呼機今年9月集體爆炸，造成9死數千傷，傳呼機印有台灣金阿波羅品牌。士林地檢署周一表示，查無台灣廠商或個人有何參與其中的共犯情況，或涉及資恐防制法等其他不法，未發現具體犯罪事證，案件依法簽結。

台調查局周一發新聞稿指，士林地方檢察署主任檢察官周芝君指揮調查局安全維護工作站清查，9月中起陸續搜索相關處所，扣得出口報關資料、帳冊及相關人士電郵紀錄等證物，另進行證人查證，調閱相關公司、個人金融帳戶交易明細資料，比對相關物證及相關人士供述，釐清金阿波羅公司、其他台灣廠商和人員在涉事AR-924型號傳呼機研發、生產製造及運輸過程中所扮演的角色。

原料零件無出口 調查確認，金阿波羅歷年自行生產的傳呼機並無AR-924型號，而是由另一公司Frontier Group Entity自行設計研發後在境外生產，但獲金阿波羅授權貼牌。金阿波羅僅測試了對方最初製造無爆炸功能的傳呼機樣本，並未提供技術指導、原料零件供應及產品保固，也無出口該款傳呼機至黎巴嫩。