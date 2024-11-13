德黑蘭斥美國撐以反伊 加劇危機

【本報綜合報道】伊朗外交部周一指摘，美國針對伊朗和支持以色列的政策正妨礙外交進展，並加劇區域危機，希望未來美國官員能從目前情況吸取教訓。美軍同日公布，已打擊敍利亞境內與伊朗組織有關的9個目標。

以稱伊朗核設施更易攻擊 伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）在例行記者會批評，美國過去4年來一直持續對伊朗的敵意，強調中東地區和所有國家都在觀察美國的行動。巴蓋伊否認伊朗參與暗殺美國官員的指控，強調有關說法會為兩國製造不必要的摩擦。他又提到尊重是國家之間和平共處的必要條件，期望美國的尊重不只停留在言語上。

美國軍方周一發表聲明稱，針對敍利亞境內兩個地點的打擊，回應過去24小時內駐當地美軍人員遭受數次襲擊，並指打擊將削弱伊朗支持的組織策劃和發動未來攻擊美國和盟軍的能力。另外，新任以色列國防部長卡茨周一與以軍總參謀部開會，表示伊朗的核設施比以往任何時候都更容易受到攻擊，以色列有機會實現最重要的目標，即挫敗並消除對以色列存在的威脅。