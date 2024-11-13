一次大戰結束106周年 時隔80載 英相再赴法悼念

施紀賢與馬克龍一同向巴黎各個紀念碑獻上花圈，包括法國已故總理克列孟梭、英國已故首相邱吉爾的雕像，和凱旋門下的無名烈士墓，並重新撥燃象徵英烈精神的長明火。英國首相府表示，施紀賢是應馬克龍的個人邀請出席，象徵英法之間緊密且持久的友誼。上一位出席巴黎停戰紀念儀式的是邱吉爾，於1944年應法國戰後首任總統戴高樂邀請出席。