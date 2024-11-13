臨降落海地遭槍擊 美客機空服員受傷

轉往多明尼加 不少航企撤班 海地政局持續動盪、新總理菲爾斯-艾梅上場之際，美國精神航空一架客機周一飛往海地首都太子港時遭遇槍擊，被迫改飛多明尼加共和國，至少一人受傷。多間航空公司已暫停飛往海地的航班，美國駐當地大使館亦發布安全警報。

精神航空航班編號NK951的客機從佛羅里達州勞德代爾堡荷里活國際機場出發，周一準備降落太子港杜桑‧盧維杜爾國際機場時遭到多次槍擊，被迫改往多明尼加加共和國聖地牙哥機場降落。據報道，這是3周內第二次有飛往太子港的航班受攻擊，一名機艙服務員受輕傷，沒有乘客受傷。初步檢查顯示，機身有數個疑似彈孔；另有網上畫面顯示，客機內近機尾部分的門和行李架有疑似彈孔。

機身有疑似彈孔 杜桑‧盧維杜爾國際機場事後暫停運作，美國聯邦航空局已介入調查。美國駐海地大使館周一表示，注意到當地機場停運，並出現幫派領導、阻止進出太子港的行動，可能包括武裝暴力以及對道路、港口和機場的破壞。該使館警告，海地的安全局勢危險且不可預測，呼籲民眾不要前往。

海地局勢混亂，太子港被勢力強大的武裝幫派控制。過渡委員會日前簽署法令，解除臨時總理科尼耶職務；客機遭槍擊前數小時，新總理菲爾斯－艾梅宣誓就職。這是3周內第二宗武裝幫派槍擊太子港上空飛機的事件。另於去年10月，一架聯合國直升機也遭到武裝團夥槍擊，被迫返回，事件中無人受傷。本報綜合報道