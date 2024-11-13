APEC日內舉行 中日領導人擬會談

【本報綜合報道】日本傳媒昨日引述政府相關人士指，首相石破茂已開始展開協調，擬於周五在秘魯與中國領導人舉行會談。這將是石破茂上台後首次中日首腦會談，將趁雙方出席亞太經合組織（APEC）峰會之機舉行。

會上料將確認推進擴大中日共同利益的戰略互惠關係，石破茂或將就中國軍事活動日益頻繁表達關切，包括解放軍軍機8月首次侵犯日本領空。報道又指，中國政府因東京電力福島第一核電站核污水排海而全面暫停進口日本水產品，會上也可能談及恢復進口的舉措。

APEC年會周日在秘魯利馬拉開帷幕，各經濟體領導人的主要會談定於周四至周六舉行，所有成員均將派代表出席。南韓總統尹錫悅將出席APEC等峰會，期望會晤中國領導人。美日韓亦擬借APEC會議之機舉行首腦會談，尹錫悅又開始練習高爾夫球，為會晤美國總統當選人特朗普做準備。外界亦關注，美國總統拜登會否在任內最後一次與中國領導人會晤，中國外交部發言人林劍周二回應指，沒有可發布的消息。