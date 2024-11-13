英媒披露 朝官罕認公開處決囚犯

【本報綜合報道】英國傳媒周一披露，北韓官員日前罕見在聯合國人權理事會上承認，該國有公開處死囚犯的做法，但強調做法有必要，同時含蓄承認會拘禁政治犯。

報道指，北韓中央法院官員朴光浩上周在瑞士日內瓦，出席每4至5年舉行一次的聯合國人權理事會普遍定期審議。會上英國敦促北韓改革司法制度，以確保尊重公平審判的權利，並終止構成殘忍、不人道、有辱人格待遇或處罰的判刑。朴光浩指出，原則上死刑在指定地點閉門執行，但如果罪犯罪惡纍纍，對他人造成嚴重傷害，多次犯下謀殺而不思悔改，又或者受害人家屬強烈要求，就有機會公開執行死刑。

政治犯會關入改造機構 朴光浩又指，犯下反國家罪行的人是敵對勢力間諜和恐怖分子，以及對社會主義制度懷恨在心的顛覆者，這類囚犯人數不多，他們被關押在改造機構，但與普通囚犯分開。他強調北韓已立法改善囚犯福利，改造機構為囚犯開設圖書館，並提供滿足個人衞生和體能鍛煉的條件，又指派醫生照顧囚犯健康，確保其家人探訪和溝通，並解決投訴。