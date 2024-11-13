GPS連續5天遭干擾 韓指朝針對無人機

南韓聯合參謀本部昨日表示，北韓已連續5天在西部海域韓朝邊境地區，對南韓全球定位系統（GPS）信號開展干擾攻擊。南韓國家安保室室長申源湜同日表示，南韓不再是韓美同盟的單方面受惠者，今後將作為實現地區和全球安全與繁榮貢獻力量的夥伴捍衞核心利益，堅定不移推進朝鮮無核化。

南韓聯合參謀本部公報室長李誠俊在記者會上表示，北韓周二也在部分地區持續發起GPS干擾。南韓軍方凌晨在西海島嶼地區探測到GPS干擾信號，信號強度較弱。他又指，北韓的GPS干擾主要是為應對無人機而開展的訓練。北韓上周五起對韓方開展GPS干擾，今年5月底至6月初也曾一連5天在西海北方界線一帶干擾韓方GPS。從干擾信號的方向和強度等推斷，當時GPS干擾攻擊顯然針對南韓發起的挑釁，但近期信號輸出強度較低，持續時間較短。

韓指與美為世界和平貢獻 申源湜周一在直屬南韓總統的民主和平統一諮詢會議和韓聯社聯合主辦的「2024年全球統一對話」會議上發言，申源湜強調，韓方將進一步努力讓韓美同盟為世界和平與繁榮貢獻，成為對兩國都無法取代的同盟關係。韓方將與美國新政府打造緊密的合作關係，確保南韓國家安全不會動搖。他指出，韓美一體化延伸威懾體系是能抵抗北韓核導威脅的最可行性、最妥當方法，將在美國新政府成立後持續努力。

申源湜又批評朝俄軍事合作是「最壞的賭博」，北韓給朝鮮半島、歐洲乃至以規則和價值為主的全球秩序構成實質威脅，認為這些行為與朝方今年初起提出的「敵對兩國論」有關。他提醒朝方，只有遵守國際社會規則和秩序，才能保障政權和人民生存。本報綜合報道

朝官媒發布韓無人機照片。 GPS信號倘受干擾會影響船隻航行。 南韓國家安保室室長 申源湜