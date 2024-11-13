華籲發達國助發展中國家 應對氣候危機

【本報綜合報道】第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）周一起在阿塞拜疆首都巴庫舉行，新任中國氣候變化事務特使劉振民表示，氣候變化已從潛在威脅轉變為現實危機，希望大會給國際社會更大信心和希望，要秉持共同但有區別責任原則，真正落實法律協定。他呼籲發達國家認真兌現承諾，確保資金支持，幫助發展中國家提升應對能力。

劉振民周一在「中國角」活動發表主旨演講，首次以中國氣候特使身份在該大會亮相。他表示，中國始終高度重視應對氣候變化工作，並將其視為一項重要的國家戰略，中國推動綠色低碳發展的決心堅定不移。中方願與國際社會一道堅定維護多邊主義，堅持氣候治理公平正義，尊重市場規律和貿易自由，推動COP29取得成功，為全球氣候治理注入更強穩定性、更大確定性。