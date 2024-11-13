對華鷹派魯比奧 傳將任美國國務卿

拉丁裔佛州參議員 兩度被北京制裁 美國總統當選人特朗普陸續公布內閣人選，美媒周一引述消息報道，預計特朗普選擇佛羅里達州參議員魯比奧出任國務卿。魯比奧在外交政策問題上持強硬立場，過往積極推動各項反華議案。在北京，外交部指有關人事任命是美國內部事務、不作評論。

知情人士向美媒透露，特朗普已選定魯比奥出任國務卿，若然屬實，他將成為首位拉丁裔外交高官。53歲的魯比奥於2010年當選參議員，在2016年參加總統初選期間，曾猛烈抨擊特朗普，但最終未有影響兩人關係。魯比奥在今屆總統選舉一直支持特朗普，有指後者一度考慮由他擔任副手。

魯比奥在外交政策方面持鷹派立場，對中國尤其強硬，曾在國會推動多項針對中國的議案，包括《香港人權與民主法案》，及針對中國短片分享平台TikTok進行國家安全審查等，先後被北京兩度制裁。在今年初，他又曾要求華府進一步堵截中國取得高端晶片。

與特朗普部分主張非一致 在俄烏戰事問題上，魯比奧今年4月曾反對國會通過向烏克蘭撥款950億美元（約7,410億港元）軍援，認為基輔應與莫斯科談判結束戰事，而非收復全部被佔領的土地。不過，魯比奧和特朗普部分主張並非一致，例如魯比奧曾推動立法，令特朗普更難將美國退出北約。消息人士亦指出，特朗普理論上仍可能在最後一分鐘改變主意。

報道又稱，特朗普將任命其忠實支持者、佛羅里達州眾議員沃爾茲（Michael Waltz）擔任國家安全顧問。沃爾茲曾是眾議院軍事委員會、情報委員會和外交事務委員會成員，被視為對中國和伊朗的鷹派人物。沃爾茲過往曾因新冠病毒起源問題，呼籲美國抵制2022年北京冬奧，又多次批評中國在亞太地區的活動，主張美國要準備好應對區內可能發生的衝突。

米勒入閣 或大規模驅移民 另一方面，特朗普任命他的移民政策的主要顧問、前白宮高級顧問米勒，擔任負責政策事務的白宮副幕僚長。副總統當選人萬斯其後在社交平台證實消息，並祝賀米勒。米勒曾在首屆特朗普政府期間擔任總統高級顧問，一直主張加強限制移民政策和大規模驅逐非法移民，外界預料他將在特朗普第二個任期發揮更大作用。米勒曾表示，來屆政府將尋求將驅逐移民出境人數增加10倍，達致每年逾100萬人。

特朗普周一亦選定前紐約州眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）擔任美國環境保護署署長。澤爾丁在社交平台稱，很榮幸能夠加入特朗普內閣，將恢復美國的能源主導地位，振興汽車工業以把就業機會帶回美國，並使美國成為人工智能的全球領導者，同時保障民眾獲得清潔的空氣和水。

中方重申對美政策一貫明確 在北京，外交部被問及特朗普任命嚴厲批評北京的人擔任白宮要職，會如何影響中美關係，發言人林劍指有關人事任命是美國內部事務、不作評論，重申中方對美政策一貫明確；至於會否解除對魯比奧的制裁，林劍指沒訊息可提供。本報綜合報道