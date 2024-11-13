保健院護士更衣室 藏偷拍鏡頭
【本報綜合報道】河南省安陽市婦幼保健院日前傳出院內暗藏偷拍鏡頭，有該院員工發現被偷拍後報警，警方迅速抓獲疑犯。該院上周六通報，事發後已使用專業設備對全院檢查，未發現其他監視監聽裝置。
行拘安裝者
內地科普博主「影子不會說謊」上周五爆料，接到粉絲投稿稱，10月17日在河南安陽市婦幼保健院二樓乳腺治療室旁的更衣室內，查到了一個偷拍用的針孔攝錄鏡頭。警方發現，該攝錄鏡頭採用獨立電源，可24小時不斷錄影。此外，攝錄頭內安裝記憶卡。辦案的安陽市公安局北關分局豆腐營派出所工作人員當日向該博主表示，警方已經抓到安裝偷拍鏡頭的人，「是個人行為，已經做了行政處罰」。內媒從安陽市婦幼保健院乳腺門診工作人員處獲悉，被偷拍的更衣室是供護士使用。
安陽市婦幼保健院上周六晚發通報稱，10月17日，該院職工發現被偷拍後及時報警，公安機關迅速行動，當天即抓獲違法行為人，並依法對其採取行政拘留。下一步，該院將持續加強安全管理，營造安全舒適的就醫環境。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：