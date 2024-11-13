保健院護士更衣室 藏偷拍鏡頭

行拘安裝者

內地科普博主「影子不會說謊」上周五爆料，接到粉絲投稿稱，10月17日在河南安陽市婦幼保健院二樓乳腺治療室旁的更衣室內，查到了一個偷拍用的針孔攝錄鏡頭。警方發現，該攝錄鏡頭採用獨立電源，可24小時不斷錄影。此外，攝錄頭內安裝記憶卡。辦案的安陽市公安局北關分局豆腐營派出所工作人員當日向該博主表示，警方已經抓到安裝偷拍鏡頭的人，「是個人行為，已經做了行政處罰」。內媒從安陽市婦幼保健院乳腺門診工作人員處獲悉，被偷拍的更衣室是供護士使用。