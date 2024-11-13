上海辦數學競賽理科班 幼園疑違規小學化

上海市有幼稚園近日提出將從中班開始選拔孩子進理科班學習，全日制課程每月需繳交8,800元人民幣（約9,641港元），課程包括美國數學競賽（AMC）。學前教育專家認為，國家明令禁止學前教育「小學化」，而幼稚園設置「理科班」從概念和形式上有違反國家政策之嫌。

內媒周日報道，上海畹華幼兒園除增設理科班外，還會在周末開設針對所有孩子的周末班，內容包括學習英文雅思和托福等考試內容，所有班級都需要通過入學測試。

指獲獎證書增升學競爭力 有業內人士解釋AMC8是美國中學數學競賽，針對8年級及以下的學生，年齡不能超過14.5歲，學生若要進入北京、上海等地重點、私立和國際學校就讀，此競賽的獲獎證書可增加競爭力。

幼稚園招生諮詢人員周日表示，AMC理科班是預備班的概念，培養孩子在數學方面的天分，待他們從小接觸競賽內容，小學三年級後可正式開始學習，之後可參加考試。重慶市教育科學研究院學前教研究員李傳英博士表示，目前不少民辦幼稚園有各種噱頭，待看到課程實際情況才能判斷。

當局加強學前以遊戲為本 中國教育部周一召開新聞發布會，解讀新出台的學前教育法。中國教育部基礎教育司司長田祖蔭介紹，教育部將加強幼兒園專業指導，落實以遊戲為基本活動，促進幼兒在遊戲和生活中健康快樂成長。他表示，教育部將研究制訂課程教學資源審定管理辦法，嚴格規範監管在幼兒園推行使用的課程教學資源；持續開展清理整治，堅決糾正幼兒園「小學化」等不規範辦園行為。教育部同日明確從事學前教育人員的資質要求，規定幼稚園教師、園長、保育員、衞生保健人員等應具備規定的條件。本報綜合報道