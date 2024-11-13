5美企洽購台40退役F5E/F戰機

或作假想敵訓練用機

美國海軍近年曾向瑞士等國回購退役F5，補充飛行時數高及快速損耗的假想敵訓練用機。美國海軍及海軍陸戰隊假想敵部隊均擁有F5，以其刁鑽靈活特性磨練空中纏鬥技術。台灣F5解除戰備時間較遲，服役期間妥善維護保養，因此整體機務狀況良好。台灣F5買家或是近年興起，負責提供假想敵訓練的美國國防部私人承包商。台灣空軍目前仍保留少數RF5E偵察機，待MQ9B無人機交付或F16戰機更換新型偵察吊艙後才退役。