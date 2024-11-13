中國新加坡高層會面 談戰略合作

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥訪問新加坡，周一分別會見新加坡總理黃循財和副總理顏金勇。丁薛祥表示，當前全球貿易保護主義抬頭、單邊主義盛行，中方願與新方就國際地區重大戰略議題保持溝通，共同維護經濟全球化。中方將不斷加大制度型開放力度，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多外國企業來華投資興業。

丁薛祥表示，中方願與新方加強高層交往，鞏固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。他呼籲雙方更緊密地對接發展戰略，加強統籌謀劃，不斷挖掘新的利益聯結點、合作增長點，持續打造高質量合作標杆。