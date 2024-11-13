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德高官訪台 談及經濟合作
德國經濟和氣候保護部次長菲利普（Udo Philipp）本周訪問台灣，昨出席第22屆台德經濟合作會議，並與官員和業界高層會談，另會參觀台灣晶片龍頭企業台積電的工廠，交流半導體產業合作。台媒預料，菲利普訪台將引起大陸不滿，去年陸方也對德國內閣部長訪台作出強烈反應。（綜合報道）
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