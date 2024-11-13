台媒體人控柯文哲性騷擾

【本報綜合報道】台灣資深媒體人璩美鳳向媒體指控民眾黨主席柯文哲摸手臂性騷擾，事後曾在與對方開會時，當着許多產業高層面前揭露摸手臂事件，但對方卻不發一語沒有道歉。民眾黨昨回應指，柯文哲仍在羈押禁見，無從進一步了解，但支持當事人依法提出申訴。

民眾黨支持當事人申訴 台媒昨報道指，柯文哲前年底一次內部會議中，用手撫摸璩美鳳的手臂，還稱讚「你皮膚好好」，對方嚇得不知所措。璩美鳳原希望讓柯文哲在另一場會議上道歉，沒要求賠錢，只希望他尊重女性，他卻趴在桌上希望制止自己說下去。報道又引述柯文哲陣營人士指，他曾私下評論女部屬及一名新北市女議員的外形及身材，更比手畫腳稱「你的腰很細」，對方事後抱怨很不舒服。

民眾黨回應指，認為相關指控應給予雙方各自表達意見的機會。該黨又稱，有關媒體提及柯文哲秘書等相關影射，已從科幻小說變成言情小說，強烈譴責報道捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導公眾，在他無法自辯時進行人格摧毀，呼籲外界勿再妄加揣測。