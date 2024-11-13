鄭州禁夜騎開封 大批學生改徒步

報道指，「夜騎開封」活動始於今年6月，4名女大學生為品嘗開封的灌湯包，晚上7時從鄭州騎車前往開封吃消夜，引發其他人倣效。綜合內地及外國社交平台消息，如今在「徒步開封」的人潮當中，除了大學生，還有不少中年人為了「追尋他們逝去的青春」。

學府要求辦出門證 其後取消

網上近日流傳一張蓋有河南工程學院知行一站式社區印章的臨時出門證圖片。該校工作人員周一回應稱，此要求從上周末開始施行，學生出校門時把出門證交給門口保安，回校後再向宿管報備，表明自己當天回了校。引起爭議後，該校校長辦公室工作人員同日再稱，上述辦證出門的要求已取消，學生現可正常進出學校，但不確定有關安排之後會否恢復。