珠海離婚漢洩憤 瘋駕釀35死43傷

體育館跑道染血 中央發重要指示促全力救治 廣東珠海市公安局昨日通報，香洲區體育中心周一晚發生一宗駕車衝撞市民重大惡性案件，造成35人死亡、43人重傷。疑犯樊×涉嫌以危險方法危害公共安全，已被刑拘立案偵查。國家主席習近平對事件作出重要指示，要求全力救治傷員，依法嚴懲兇手，嚴防發生極端案件。

珠海市公安局在警情通報指出，離異的62歲疑犯樊×在周一晚上7時48分許，駕駛小型越野車闖閘強行進入珠海市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛煉的市民。多人經搶救無效不治、其餘傷者住院治療，暫無生命危險。樊×駕車逃跑時遇上趕赴現場的公安民警；民警發現樊×在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊×自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。事發後有不少珠海市民通宵排隊捐血，相關影片及照片曝光。

疑兇其後車內自殘昏迷 公安機關經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件因樊×對其離婚後財產分割結果不滿而引發。目前，公安機關對樊×涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊×予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

對財產分割結果感不滿 案發後，習近平指案件性質極其惡劣，要求精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。各地區和有關部門要深刻吸取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。國務院總理李強作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲兇手。要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。廣東省委書記黃坤明昨午主持召開會議時稱，對事件感到十分痛心，要求要以更大力度、更有力措施做好全省維護安全穩定工作，把有關工作擺在重中之重位置抓緊抓實抓到位。

根據習近平重要指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷員救治、案件偵辦、社會面防控等工作。目前，各項工作正在進行中。在北京的日本駐華大使館昨日向在華日本人發電郵指，中國各地人流聚集的場所接連發生事故，呼籲日本公民外出時注意周圍情況，確保自身安全。

較早前，內地一篇已被刪除的報道引述親歷者透露，事發當天有多支民間徒步隊在體育中心內的田徑場跑道健步鍛煉，總人數近300人，各隊身穿不同顏色隊服，成員介乎40歲到70歲，來自各行各業，周圍也有其他健身和跳舞的市民。涉事越野車突然高速衝入人群，來回輾過多人。

目擊者稱，聽到巨響後躲入草叢避過一劫，但所在的隊伍有7至8人死亡。由於緊急部門在珠海國際航展中心待命，初時救護車嚴重不足。另有珠海市民提到，體育中心平時承擔公共道路職能，人流車流較大，導致未限制車輛駛入。本報綜合報道