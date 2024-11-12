中俄歐若能合作 將是特朗普功勞

法國總統馬克龍在歐洲會議上提出，特朗普要「美國優先」，以美國利益為重，歐盟是否也要以歐洲利益為重，提歐洲優先呢？

萊恩的歐盟政府與歐洲議會標榜西方或大西洋價值，以此排斥俄羅斯和中國。這樣的西方價值以大西洋兩岸的美國和西歐為主，並不等同於歐洲價值。歐洲內部已經提歐洲價值以相對於大西洋價值。中歐與南歐國家在一些重要價值（家庭和傳統社會）上，與西歐及美國有着愈來愈大的分歧。即使是西歐，近年右派政治勢力的興起，亦因維護傳統價值對抗美國入侵與西歐結合成過度自由放任的價值主張，例如「LGBTQ+」的美國價值便受波蘭、匈牙利等國家和西歐右派所反對，甚至連美國內部，也有反墮胎和「LGBTQ+」的地方立法，以及政治右派勢力的膨脹。

歐美走上分化之路 大西洋價值本身便有疑問，歐洲價值應與之不同。烏克蘭戰爭及歐美反俄仇俄的發展，使歐美社會認真地反思所謂大西洋價值，把由美國、歐盟統一西方價值的局面打破，暴露出由經濟、政治各方面矛盾形成的社會分化，已擴展至價值觀念的分歧。特朗普的當選，使大西洋聯盟為體、北約為用的美國霸權主義統一局面瓦解。失去了美國作為核心，也增加了美國的壓迫，歐洲很自然地脫離出來，另樹歐洲價值，形勢有利歐洲右派之重建歐洲本位，和維護歐洲傳統價值的政治傾向。後者顯然在今後會與萊恩的歐盟政府和歐洲議會衝突，馬克龍會是抗美先鋒。

特朗普上任會有3個政策，一是烏克蘭休戰，二是歐盟增加軍費支出，三是實行貿易戰，三者都會使歐盟與美國走上分化之路。休戰必使歐盟重建與俄羅斯的經濟關係，例如石油、天然氣供應會由美再轉為俄，以節省成本。歐美必然反目，德國等已揭炸北溪2號管道的元兇為美國與烏克蘭，德美爭執將起。歐俄復合，或許會由德國開始。明年的德國大選，政局多會從親美仇俄轉為以德國利益優先重鑄中俄經濟關係。美歐的利益之爭會伸延至政治，大西洋聯盟與北約將難以團結。

特朗普的歐洲政策會促使歐美分化、分裂，俄羅斯和中國在此階段，在外交與經貿方面對歐盟採取一些特定的政策，或是拉攏，或是加強壓力，應會有助歐美的矛盾加深，分化更嚴重，使美國優先戰略變成美國孤立。

研究院院長 陳文鴻