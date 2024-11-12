兩岸國際

17國王企鵝寶寶珠海長隆亮相
中國廣東省珠海市長隆海洋王國17隻新繁育的國王企鵝寶寶周日亮相，成功刷新亞洲最低緯度國王企鵝繁育紀錄。保育員當日專門準備由磷蝦和小魚等食物製作而成的「蛋糕」，國王企鵝寶寶們大快朵頤的模樣十分可愛。長隆海洋王國企鵝保育專家介紹，今年國王企鵝幼崽出殼時間更集中，繁殖育幼技術也更加成熟。
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