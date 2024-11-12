11唐代糧倉出土 證太倉糧儲規模

【本報綜合報道】中國陝西省考古研究院周日宣布，為配合基本建設，研究院去年在陝西西安大白楊唐代糧倉遺址相關區域展開考古工作，共清理出80座漢代墓葬、11座唐代糧倉、兩座明清井等，其中新發現的唐代糧倉為印證太倉糧食儲量的超大規模，提供重要實體資料。

考古研究院形容，唐代糧倉是今次發掘最重要的發現，南北成排，東西成列。糧倉上部結構已被破壞，形制不詳，現存部分開口平面均呈圓形，倉壁呈斜坡狀，整體為口大底小的缸形。下部壁面垮塌，原始壁面殘留較少，部分糧倉壁面有烘烤現象，壁面及底部發現大片黑灰及白灰色土，應為木板腐朽而成的板灰。糧倉內填土為一次性回填，較純淨，呈黃褐色，土質較硬。

與12年前發現遺迹相近 今次挖掘的糧倉與2012年發現的糧倉遺迹同為唐代，且距離較近，糧倉形制和修築方式亦相近，性質上同屬唐朝太倉遺址。唐朝糧倉主要有6種，包括正倉、太倉、轉運倉、軍倉、常平倉和義倉，其中太倉是都城儲糧大倉，為長安城百萬人口供應糧食，意義重大。