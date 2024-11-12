美漢衝浪遭鯊噬 熱情未消逝

波濤洶湧的海浪令不少衝浪愛好者趨之若鶩，不斷挑戰自我，但亦有許多潛在危險。美國傳媒周日報道，一名男子上月底前往佛羅里達州斯圖爾特的巴斯圖布海灘衝浪，結果遭到鯊魚襲擊，所幸最終大難不死，目前正努力康復。

塔施曼（Cole Taschman）是佛州一間衝浪用品店旗下衝浪隊的成員，他上月25日與友人前往海灘，入水不久後，他便感覺腿部被鯊魚咬住，海水當即被鮮血染紅。他隨後獲送醫急救，經診斷，其肌腱被咬斷，足部組織受損，腳上皮膚幾乎全部脫落，需接受兩次手術並縫93針。

未婚妻眾籌醫藥費 事發3天後，塔施曼未婚妻佩西（Ana Peci）創建眾籌項目，並成功籌集超過8,000美元（約6.2萬港元），用以支付塔施曼的醫療費用。與此同時，塔施曼所屬店舖亦舉辦抽獎籌款活動，籌到的款項將全數交給他。店舖老闆施瓦茨（Jordan Schwartz）表示，塔施曼過去經常幫助商店舉辦社區活動，所以現在非常樂意回報和幫助對方。

回顧這次驚險經歷，塔施曼仍然心有餘悸，他指許多衝浪者更關心這項運動的樂趣，而非它的潛在風險，不建議新手前往相關危險區域衝浪。然而，他亦不掩飾自己仍然嚮往大海，坦言他很崇拜美國衝浪手漢密爾頓（Bethany Hamilton），對方2003年因鯊魚襲擊而失去左臂，但至今仍在衝浪。本報綜合報道