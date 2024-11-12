亞拉巴馬州學府 爆槍擊一死

美國亞拉巴馬州塔斯基吉大學周日發生槍擊事件，造成至少一人死亡，數人受傷。事發當日，該校在舉行返校節周末活動，街道上擠滿了學生、校友和社區成員。槍擊案發生後，警方趕往現場，救援車輛一度因人多難以進入。據初步消息，中槍死者非該校學生，其他多名受傷人員已被送往附近醫院。（綜合報道）