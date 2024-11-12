兩岸國際

古巴發生6.8級地震 波及多省

古巴南部近海當地周日發生黎克特制6.8級強烈地震，有建築物損毀，牆壁出現裂痕，不過當局並沒有發海嘯警報。地震發生在當地周日接近中午時分，震央在古巴南部格拉瑪省巴托洛梅馬索（Bartolome Maso）外海，震源深度為14.2公里，屬淺層地震。而多個省的居民指出震感強烈。（綜合報道）
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