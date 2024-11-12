英國國殤紀念日 凱瑟琳兩天現身

【本報綜合報道】每年11月11日一戰停戰紀念日，英國稱為國殤紀念日。英王查理斯三世、王妃凱瑟琳、首相施紀賢及多名前首相連日出席紀念儀式，悼念在多場戰事中陣亡的軍人。施紀賢周一破天荒訪問法國，出席一戰停戰紀念日儀式，並與新任法國總理巴尼耶首度會晤。

首相罕赴法出席儀式

英國首相府表示，施紀賢應法國總統馬克龍邀請，將赴法與英法老兵及民眾向在一戰和後續歷次戰爭陣亡者致敬，亦會與馬克龍會晤，討論美國前總統特朗普勝選後對烏克蘭的支持。這將是繼1944年時任首相邱吉爾之後，亦是1945年二戰結束以來，首位赴法國出席停戰紀念日儀式的英國首相。施紀賢宣布，計劃斥資逾1,000萬英鎊（約1億港元）舉辦明年二戰終戰80周年活動，已啟動相關準備工作。