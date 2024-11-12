德總理允許 提早辦信任投票
【本報綜合報道】德國政治危機持續，總理紹爾茨周日晚改口同意提早至聖誕節前舉行針對政府的信任投票，從而為提早大選鋪路。紹爾茨否認自己戀棧權位，強調提早投票「沒那麼簡單」。
為加快大選鋪路
紹爾茨周日晚接受電視採訪時，被問及會否在聖誕節前舉行信任投票，他說「如果每個人都這麼看，那就不是問題」，又認為他領導的社會民主黨有「很好機會」贏得選舉。但德媒民調顯示，社會民主黨目前支持度落後基民盟17個百分點。紹爾茨提到，他已祝賀特朗普當選美國總統，兩人正準備通話，自己對特朗普無所畏懼，期望美國作為全球最強大的民主國家，能繼續成為德國的夥伴。
由社會民主黨、綠黨和自由民主黨組成的德國執政聯盟，早前未能就政府預算達成共識，紹爾茨解除財長林德納職務後，林德納所屬的自由民主黨上周三退出執政聯盟。紹爾茨原本希望明年1月舉行針對政府的信任投票，並於3月舉行大選，以便有時間完成部分立法。但綠黨及在野黨連日向他施壓，要求提早大選。
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