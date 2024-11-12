德總理允許 提早辦信任投票

為加快大選鋪路

紹爾茨周日晚接受電視採訪時，被問及會否在聖誕節前舉行信任投票，他說「如果每個人都這麼看，那就不是問題」，又認為他領導的社會民主黨有「很好機會」贏得選舉。但德媒民調顯示，社會民主黨目前支持度落後基民盟17個百分點。紹爾茨提到，他已祝賀特朗普當選美國總統，兩人正準備通話，自己對特朗普無所畏懼，期望美國作為全球最強大的民主國家，能繼續成為德國的夥伴。