萬斯被認定未來掌白宮 蓬佩奧黑莉無緣入閣 免競爭

美國總統當選人特朗普日前表明，在他上屆總統任期出任前駐聯合國代表的黑莉及國務卿的蓬佩奧，都不會加入新政府。有美媒指出，特朗普長子唐納德及身邊人士認定副總統當選人萬斯是未來接班人，因而拒絕活躍於國際外交的共和黨新保守派人士入閣。

美媒指對新政府外交無益 美媒指出，唐納德等特朗普身邊的年輕圈子支持萬斯擔任副手，幕後推動他成為特朗普的接班人，阻止任何有意透過當官挑戰他權力的人。他們不希望萬斯未來出現競爭者，因此提前否決蓬佩奧和黑莉，但美媒認為此舉對特朗普新政府的外交政策無助益。

較早前，黑莉在社交平台回應稱，很自豪能與特朗普一起在聯合國捍衞美國，祝願對方和所有為他服務的人在未來4年，成功推動他們走向更強大、更安全的美國。蓬佩奧亦表示，很自豪曾與特朗普一起工作，又指對方談及二人制定的計劃，令世界變得更安全，而且不會導致新的戰爭。他強調，美國人民拒絕總統拜登和副總統賀錦麗的外交政策，他們有責任再次把美國放在首位。

任命前官員 處理邊境事務 與此同時，特朗普周日在社交媒體應用程式「真相社交」（Truth Social）公布新政府人選，決定由前代理移民及海關執法局局長霍曼（Thomas Homan）主管邊境事務。特朗普表示，很高興邊境管制中堅分子霍曼將重新加入政府，負責國家邊境事務，包括但不限於南部、北部，還有海事和航空安全。

特朗普指霍曼將負責把所有非法外籍人士遣送回原籍國，毫不懷疑他將在這份期待已久的工作上表現出色。美媒指，霍曼為應對非法移民強硬派，他在特朗普的第一任期改寫美國的拘留和驅逐程序，不允許移民家人團聚的慣例，導致數以千計的無證移民兒童與家人分離，引發廣泛批評。

霍曼近日受訪時，淡化特朗普若再次大規模驅逐無證移民可能導致類似的問題。他稱：「我們不會大規模掃蕩社區。我們不會建集中營。那些報道我都看過，太荒謬。」另外，知情人士透露，特朗普已邀請紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）擔任美國駐聯合國大使。斯特凡尼克目前是眾議院共和黨第4號人物，一直支持特朗普，同時是共和黨主要募款人。本報綜合報道