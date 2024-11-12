烏斥俄單日射145無人機施襲 創紀錄

【本報綜合報道】俄羅斯和烏克蘭在過去周末互相發動無人機攻擊，烏克蘭總統澤連斯基周日稱，俄軍過去一天向烏發射145架見證者等型號自殺式無人機，是俄烏衝突以來單次夜間襲擊最多。

烏克蘭空軍司令部公布，俄羅斯上周六晚以創紀錄數量的無人機襲擊烏克蘭，截至當地時間周日上午9時30分，烏防空部隊已擊落62架無人機，並在烏克蘭不同地區失去67架敵方無人機的去向，另有10架俄方無人機離開烏克蘭領空，飛往摩爾多瓦、白羅斯和俄羅斯方向。澤連斯基補充，俄羅斯過去一周使用了800多枚導引航空炸彈、約600架自殺式無人機及近20枚各式導彈。

俄指烏無人機殘骸釀火劫 俄羅斯國防部稱，34架無人機周日朝莫斯科方向發射，俄防空部隊在當天上午7時至10時間擊落在莫斯科地區上空的所有無人機，無人機殘骸導致拉緬斯科耶兩幢建築物起火，一名52歲婦人被碎片擊中，臉部、頸部和手部燒傷，仍在深切治療部留醫。襲擊導致多莫傑多沃機場和茹科夫斯基機場停飛，禁飛令在上午10時後解除。