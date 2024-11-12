美媒指俄朝集結5萬兵 圖奪回庫州烏控制區

【本報綜合報道】美媒周日報道，俄羅斯軍方已在庫爾斯克州集結5萬大軍，當中包括北韓士兵，準備奪回烏克蘭在該州暫時控制的領土。美國和烏克蘭官員評估，俄朝軍隊正於庫爾斯克州訓練，預計未來數天發動攻勢，代表歷時兩年多的俄烏衝突出現重大升級。

料未來數天發動攻勢 知情官員指出，北韓已派出超過1萬名軍人前往庫爾斯克州，他們將穿着俄軍制服，但可能以獨立單位作戰，將配備俄製機槍、狙擊步槍、反坦克導彈和火箭榴彈。俄羅斯一直訓練朝軍使用火炮攻擊、基本步兵戰術和掃蕩戰壕，預計北韓軍人將參與正面攻擊烏克蘭防禦陣地。朝軍已分成突擊部隊和支援部隊，將協助守衞從烏軍手中奪回的俄羅斯領土。

美軍評估認為，朝軍的到來讓俄軍毋須撤出烏克蘭東部，可同時在多條戰線上施壓，而俄軍在庫爾斯克州和烏東穩步取得優勢，凸顯烏克蘭未能解決軍力嚴重不足的問題。

但烏軍在庫爾斯克州防線仍然堅固，有望抵抗俄朝攻勢一段時間。據評估，朝軍以輕步兵作戰，但缺乏地面戰鬥經驗，難以抵抗烏軍炮火和無人機攻擊戰術，可能遭受重大損失。